Директор стройфирмы заплатит 1,6 млн рублей за обрушение фасада школы под Новосибирском

Детей отправили на каникулы. Фото: Предоставлено очевидцами

В Новосибирской области директор стройфирмы не смог обжаловать приговор за обрушение фасада школы в Купинском районе. ЧП случилось днем 21 ноября 2018 года, однако суды длились до февраля 2023 года.

По данным прокуратуры, 59-летний директор фирмы стал подрядчиком по ремонту Чаинской сельской школы № 50 в 2018 году. Компания должна была заменить окна в классе мастерской на первом этаже, однако директор привлек для этого другую организацию. Двое рабочих стали снимать оконные рамы и бетонные подоконники, выдалбливая ниши.

Строители нарушили СниПЫ, после чего перекрытия не выдержали и обрушились, причинив ущерб на 1,6 млн рублей. При обрушении никто не пострадал.

- Директор стройфирмы вину не признал, не согласившись с результатами экспертизы. Он полагал, что причиной обрушения стал естественный износ стен в здании школы из-за постоянных протечек кровли и трещин на кладке. Купинский районный суд назначил штраф в 40 тысяч рублей и удовлетворил иск администрации на сумму в 1,6 млн рублей. Подсудимый подал апелляционную жалобу, Новосибирский областной суд оставил приговор без удовлетворения, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Надежда Ракова. - Приговор вступил в законную силу.

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