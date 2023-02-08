Из Новосибирска на Донбасс отправили «ГАЗель» с медикаментами, продуктами и инструментами. Фото: Заксобрание НСО.

Из Новосибирска на Донбасс отправили машину с гуманитарной помощью. «ГАЗель» доставит сибирякам, участвующим в спецоперации, медикаменты, инструменты, продукты питания. Снарядили машину на собственные средства депутат Заксобрания НСО Валерий Ильенко и перевозчики группы компаний «ПАТП-№5». Груз в зону спецоперации из Новосибирска отправляют не в первый раз.

– Собрали тридцать пять коробок медикаментов. Список препаратов, которые предоставило предприятие, очень большой. Прежде всего, противовирусные и обезболивающие препараты. Медицина нужна и для формирования индивидуальных аптечек, и для полевых госпиталей – для оказания помощи раненным, и для гражданских медицинских учреждений, где также есть дефицит медикаментов. Отправляем инструмент – пилы, аккумуляторы, газовые горелки спальные мешки, продукты питания, – все по особому списку самых необходимых вещей, которые нужны на передовой в полевых условиях. В общей сложности тысяч на 600. В компании откликнулись все – кто сколько мог, – сказал депутат Заксобрания Валерий Ильенко.

Известно, что на передовую помощь доставят волонтеры – депутат городского Совета Новосибирска Ростислав Антонов и общественник Алексей Носов

По словам Алексея Носова, собранный груз – не просто помощь. Это именно то, что конкретно просили привезти бойцы, отработка адресных заявок. Общественник подчеркнул, что на спецоперации все приходит в негодность гораздо быстрее нормативных сроков.

– Мы фактически доукомплектовываем подразделение. Ребятам там очень важно внимание с материка, с большой земли. Для людей это самое ценное. Что их верят, любят, хотят им помогать, – подчеркнул Носов.

Валерий Ильенко добавил, что группа компаний «ПАТП-№5», которую он возглавляет, сборы помощи проводит регулярно. Он отметил, что такие грузы отправляют примерно раз в 2 месяца.

Снарядили машину на собственные средства депутат Заксобрания НСО Валерий Ильенко и перевозчики группы компаний «ПАТП-№5». Фото: Заксобрание НСО.

– Помощь идет не только в этом формате, – уточнил депутат.

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