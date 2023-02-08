НА СВО погиб 42-летний мобилизованный из Новосибирской области Александр Портнов. Фото: "Аэро-Сити".

На спецоперации погиб 42-летний Александр Портнов, мобилизованный из Новосибирской области. Об этом сообщает газета «Аэро-Сити». Информацию о гибели сибиряка КП-Новосибирск подтвердили в администрации Оби.

Известно, что смертельно ранили бойца 25 января во время выполнения им боевой задачи в районе города Кременная в ЛНР. Простились с сибиряком 7 февраля в Оби.

– Похоронили накануне. С воинскими почестями, – уточнили КП-Новосибирск в администрации.

У Александра в Оби остались супруга и 7-летняя дочь. Сибиряка наградили посмертно Орденом Мужества.

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