В Новосибирске возбудили дело о жестоком обращении с животными

Некоторых собак содержали в уличном неотапливаемом парнике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Новосибирске. Суть истории заключается в том, что женщина развела 50 собак в частном секторе Октябрьского района и не ухаживала за ними должным образом.

Местные жители рассказали о проблеме в соцсетях. По их словам, собаки бродят по округе и пугают детей. А из-за неправильных условий содержания животных в доме у соседей снизу обвалился потолок.

− Прокуратура провела проверку по публикации в СМИ и по принятым обращениям граждан о стае собак в Октябрьском районе. Проверкой установлено, что собаки содержались в условиях, причиняющих им страдания, в том числе часть животных находилась в уличном неотапливаемом парнике, − рассказали в региональной прокуратуре.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «д» части второй статьи 245 УК РФ. Ход и расследование дела прокуратура взяла под свой контроль.

Ранее КП-Новосибирск писала, что глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался данной историей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber