Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» вышел в плей-офф

ХК «Сибирь» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Фото: https://hcsibir.ru/

ХК «Сибирь» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

− «Сибирь» первой из команд конференции «Восток» оформила выход в плей-офф! – написали в публикации.

Это несмотря на то, что накануне «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» в домашнем матче. К 58 минуте счет был 2:4 в пользу гостей. Однако наши хоккеисты смогли сравнять счет и перевести встречу в овертайм.

В серии бросков удача оказалась на стороне «Трактора». Итоговый счет – 4:5.

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