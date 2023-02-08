Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» вышел в плей-офф

ХК «Сибирь» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Фото: https://hcsibir.ru/
ХК «Сибирь» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
− «Сибирь» первой из команд конференции «Восток» оформила выход в плей-офф! – написали в публикации.
Это несмотря на то, что накануне «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» в домашнем матче. К 58 минуте счет был 2:4 в пользу гостей. Однако наши хоккеисты смогли сравнять счет и перевести встречу в овертайм.
В серии бросков удача оказалась на стороне «Трактора». Итоговый счет – 4:5.
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