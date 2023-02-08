В Новосибирске пьяный бомж уснул в кафе-баре здоровых привычек

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

7 февраля в 7.21 из магазина на улице Троллейной поступил сигнал тревоги. Прибывших на вызов бойцов ГБР-73 продавец попросила вывести на улицу уснувшего в тамбуре бомжа. Самостоятельно «гвардейцам» разбудить бедолагу не удалось. Предположив, что тот без сознания, они вызвали на место происшествия скорую помощь. Подъехавшие медицинские работники привели пьяного в чувство и госпитализировали его.

В 14.34 еще один пьяный бездомный уснул в туалете на автозаправочной станции «Газпрома» на проезде Энергетиков. Прибывшие по вызову бойцы ГБР-75 разбудили его и попросили удалиться. Бомж ушел, а вечером этого же дня, в 20.31, снова встретился «гвардейцам», но уже на другом объекте - в кафе-баре здоровых привычек на Вокзальной магистрали. Будучи изрядно пьяным, он зашел в заведение с мороза и, оказавшись в тепле, моментально уснул. Не сумевшие растормошить его бойцы ГБР вызвали в кафе скорую помощь, которая увезла бомжа в больницу.

За минувшие сутки сотрудникам Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пришлось выпроваживать с охраняемых объектов еще четверых нетрезвых сибиряков и одну нетрезвую сибирячку. Так как все они могли самостоятельно держаться на ногах, «гвардейцы» просто выводили их на улицу, и те шаткой походкой направлялись куда-то в неизвестность в поисках нового места для ночлега.