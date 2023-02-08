«Нож воткнул в шею»: в Новосибирске 34-летний пасынок зарезал отчима во время пьянки

В Новосибирске 34-летний пасынок зарезал отчима во время пьянки. Фото: СК РФ НСО.

34-летнего новосибирца подозревают в убийстве отчима. По данным следователей, он расправился с родственником вечером 7 февраля. Они вместе пьянствовали в квартире в Ленинском районе города.

– В ходе застолья мужчины поссорились по незначительному поводу. Пасынок взял кухонный и нанес один удар в шею сожителю матери. От полученных ран 61-летний мужчина скончался на месте происшествия, – рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Следователи осмотрели место преступления, изъяли орудие расправы. По факту ЧП назначена судмедэкспертиза.

В ГУ МВД по НСО добавили, что задержали подозреваемого в квартире, где произошло преступление. Известно, что ранее 34-летний новосибирец судим не был.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер