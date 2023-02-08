Бывший милиционер Владимир Шталь из Новосибирской области погиб на СВО

На спецоперации погиб доброволец из Новосибирской области, который сказал родным, что его мобилизовали. Фото: Горсайт / Предоставлены Валентиной Шталь.

В Карасукском районе Новосибирской области простились с погибшим на спецоперации добровольцем Владимиром Шталем. Его похоронили в родной деревне Саратовка Баганского района 30 января, сообщает ОТС-Горсайт.

У героя остались жена, дочь, сын и две внучки. Он был милиционером, но из-за небольшого дохода принял решение расстаться с любимой службой. В 2007 году Владимир с семьей переехал в Германию, там родился его сын. Через пять лет он соскучился по родине и вернулся в Россию.

В октябре 2022 года Владимир сказал жене, что его мобилизовали на специальную военную операцию. О том, что он доброволец, его семья узнала только на похоронах. Воину присвоили орден Мужества посмертно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber