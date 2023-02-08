«Мама никого не подпускает к домику»: в Новосибирском зоопарке родился малыш-медоед

Самка медоеда родила детеныша в Новосибирском зоопарке. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило.

У семейства медоедов в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило родился малыш. Он появился на свет еще 22 декабря, рассказали в группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Однако целый месяц самка защищала детеныша и никому его не показывала. Сами сотрудники зоопарка узнали о рождении малыша только по характерному писку и изменению поведения матери. Весит маленький медоед почти полкило.

Кроха весит всего полкило. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило.

– Сейчас кроху изредка можно увидеть: мать иногда переносит его из одного домика в другой. Она никого не подпускает к домику, готова бесстрашно сразиться с любым, кто посмеет нарушить границы, – сообщили в зоопарке.

Пока крохотный детеныш питается молоком матери, ему еще рано выходить на прогулки. Его отец не принимает участие в воспитании, он живет в соседнем вольере.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в конце 2021 года самка медоеда родила дочку. Это был первый в России детеныш медоеда, рожденный в зоопарке.

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