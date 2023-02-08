В Новосибирске ребенок на тюбинге влетел в автомобиль.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске на улице Стартовой ребенок на тюбинге влетел в припаркованную машину. Об этом очевидцы рассказали в соцсети.
– Это произошло 5 февраля на Стартовой,1, возле 20 подъезда. Дети катались с горки, которая не предназначена для съезжания на ватрушках. Один из детей влетел в припаркованную машину. Повредил дверь. После чего скрылся, – написал очевидец в группе «АСТ-54».
В комментариях подписчики рекомендовали владельцу авто обратиться в полицию с заявлением о порче имущества.
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