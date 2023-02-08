В Новосибирске ребенок на тюбинге влетел в автомобиль. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на улице Стартовой ребенок на тюбинге влетел в припаркованную машину. Об этом очевидцы рассказали в соцсети.

– Это произошло 5 февраля на Стартовой,1, возле 20 подъезда. Дети катались с горки, которая не предназначена для съезжания на ватрушках. Один из детей влетел в припаркованную машину. Повредил дверь. После чего скрылся, – написал очевидец в группе «АСТ-54».

В комментариях подписчики рекомендовали владельцу авто обратиться в полицию с заявлением о порче имущества.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber