В Новосибирске 10-летний мальчик застрял между стволами дерева в парке у НОВАТа. Фото: МАСС.

В Новосибирске в парке у Оперного театра на дереве застрял мальчик. Он залез на него, когда вечером 7 февраля гулял там с родителями. Нога ребенка попала в западню между двумя стволами. Родители вызвали спасателей.

– Оперативно прибывшие по указанному адресу спасатели с помощью гидравлики отжали стволы деревьев и освободили ногу ребёнка, – рассказали в МАСС.

Мальчика передали родителям. Помощь врачей школьнику не понадобилась.

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