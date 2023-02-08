Стали известны сроки завершения реконструкции гостиницы «Турист» в Новосибирске

Гостиницу "Турист" достроят в Новосибирске. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске гостиницу «Турист» на площади Карла Маркса должны полностью реконструировать до середины 2024 года. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на региональную инспекцию Госстройнадзора.

По данным застройщика, в июне следующего года должен завершиться последний этап реконструкции. Напомним, гостиницу строят с 1968 года.

К завершению замороженного долгостроя приступили в 2018 году. На тот момент стоимость проекта составляла около 1 миллиарда рублей. В 2021 году сумма выросла почти до двух миллиардов.

После реконструкции в гостинице планируется размещать до 226 гостей, а на прилегающей территории разобьют сквер.

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