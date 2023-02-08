В Новосибирске на Бугринском мосту произошло массовое ДТП с грузовиком. Фото: стоп-кадр.

Утром в середу, 8 февраля, в Новосибирске на Бугринском мосту случилось массовое ДТП. Там столкнулись грузовик MAN, универсал Toyota Opa, субкомпактвэн Toyota Raum и серебристый седан Ноndа Сiviс Fеriо.

– Движение в сторону правого берега сильно затруднено, – уточнили в группе «АСТ—54».

На кадрах к посту видно, что машины получили серьезные повреждения. Есть ли в ДТП пострадавшие, пока не ясно. В ГИБДД аварию еще не прокомментировали.

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