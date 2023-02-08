Новосибирские водители обсудили предложение губернатора отрегулировать график движения большегрузов

Новосибирцы не пришли к единому мнению по поводу времени движения большегрузов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы обсудили замечание губернатора региона Андрея Травникова по поводу проезда грузовиков и фур по городу в час пик. Напомним, глава области предлагал изменить график их движения. Обсуждение развернулось в комментариях под постом в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Водители большегрузов отметили, что им некогда ждать, когда легковые автомобили разъедутся в час пик, нужно везти товар, поэтому они будут выезжать в любое время. Водители легковушек возмутились и предложили большегрузам работать только по ночам.

– Еду, одежду, мебель, стройматериалы и многое другое можно развозить не в час пик, в ряд городов вообще днем не заехать. Был уже запрет на перемещения по утрам, до 9 утра ни одной пробки, например, на кольце на площади Труда, – высказались горожане.

– И вы должны понять нас. Вы ложитесь спать, а мы работаем, с разворота, так как у нас завод, и он работает круглосуточно, и остановить производство невозможно. Поэтому я должен ехать, а не ждать до 23, когда вы на маленьких машинах угомонитесь, – заявили водители фур и грузовиков.

– Водителям легковых мешают фуры. Фурам мешают легковушки, лезут под машину. Пешеходам мешают велосипеды. Велосипедисты не любят пешеходов. И все вместе не любят самокатчиков! – подвел итог еще один комментатор.

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