Пробки в 8 баллов затруднили проезд по улицам Новосибирска утром 8 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 8 февраля Новосибирск сковали сильные пробки в 8 баллов. По данным «2ГИС» большинство улиц горят на карте красным. Рассказываем, где самые сильны заторы.

Традиционная пробка в обоих направлениях на площади Труда. Заторы на улицах Станционной, Широкой, Котовского, Ватутина и Станиславского. Не проехать по Титова, Троллейной, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Пробка на Октябрьском мосту.

На правом берегу не проехать по Большевистской, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова. Пробки на Красном проспекте и проспекте Дзержинского.

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