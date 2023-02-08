Новосибирцев просят сдать кровь для пенсионерки, сбитой иномаркой в Академгородке. Фото: "АСТ-54".

Жителей Новосибирска просят сдать кровь для пенсионерки, сбитой иномаркой в Академгородке. Машина наехала на 66-летнюю женщину 6 февраля. Когда та переходила дорогу по пешеходному переходу.

– Сдать можно в новосибирский клинический центр крови по адресу: Серафимовича, 2/1. При сдаче указать, что кровь для Троицкой Татьяны Ивановны. Дата рождения женщины 22 июля 1956 года, – написали в группе «АСТ-54».

Сообщалось, что сбил пенсионерку 27-летний водитель Daewoo Nexia. Женщина потеряла сознание после наезда.

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