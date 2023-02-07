«Нас не пускали неделю»: отец известного новосибирского полицейского-блогера очнулся в реанимации

Отец известного новосибирского полицейского-блогера Вадима Тропмана очнулся в реанимации. Фото: Кадр из видео/Телеграм-канал Вадима Тропмана

Отец известного новосибирского полицейского-блогера Вадима Тропмана очнулся в реанимации. Напомним, мужчину жестоко избили в конце января неизвестные. Мужчина попал в больницу с серьезными травмами.

— Сломаны 4 ребра, проколото было легкое, сломан позвоночник и очень сильно отбиты почки, восстанавливали работу почек неделю. Очень много пинали из-за этого множественные ушибы практически по всему телу. Хорошо на улице было не очень холодно, имеем всего вторую степень обморожения рук. Как сказали врачи, восстанавливаться он будет долго, но и ходить будет, — написал Тропман в своем телеграм-канале. — Нас не впускали к нему на протяжении недели, так как был в реанимации.

По словам блогера, его отец постепенно вспоминает события того вечера, в том числе — вспоминает, кто его избил.

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