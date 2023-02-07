Полеты из Новосибирска в Казахстан возобновятся с 18 февраля

Полеты из Новосибирска в Казахстан снова начнут летать самолеты с 18 февраля. Фото: Виктория МИНАЕВА

Полеты из Новосибирска в Казахстан снова начнут летать самолеты с 18 февраля. Выполнять рейсы будет казахстанская авиакомпания Qazaq Air по маршруту Астана — Новосибирск — Астана.

Как сообщается на сайте Aviasales, билеты продаются по стоимости от 8270 рублей до 18 тысяч в одну сторону.

Выполняться рейсы будут два раза в неделю. По вторникам и субботам.

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