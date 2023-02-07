Ветеринар Галкин рассказал, при каком поведении кошки ее следует показать специалисту

Тревожным сигналом может стать отказ питомца от корма и походы в туалет не в лоток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ветеринар Богдан Галкин рассказал, какое поведение кошки сигнализирует о ее проблемах со здоровьем. По словам специалиста, непривычно активное или наоборот апатичное поведение питомца достаточно веские причины отнести домашнего любимца в ветклинику.

— Поводом для срочного визита к ветеринару может стать апатия, отказ от корма, новая привычка прятаться в укромных местах, потеря веса, обильное питье. Или, наоборот, если кошка стала слишком активной и беспокойной, — сообщил Галкин в беседе с NEWS.ru. — Об инфекции или проблемах с сердцем говорят тяжелое дыхание, одышка, кашель. При этом обязательно исключайте стрессовый фактор. Диарея, рвота и вздутие живота также могут указывать на инфекционное заболевание, отравление, непроходимость в ЖКТ,

Ветеринар добавил, что владельцам кошек нужно насторожиться, если питомица вместо лотка начала ходить в туалет в любое другое место. Или же если моча стала странного цвета и запаха. Если же кошка вообще перестала ходить в туалет — ее нужно срочно вести в клинику, поскольку это является симптомом цистита и острой задержки мочи.

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