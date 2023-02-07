ХК «Сибирь» проиграла по буллитам челябинскому «Трактору»

Хоккейная «Сибирь» проиграла по буллитам челябинскому «Трактору». Фото: ХК "Сибирь"

Хоккейная «Сибирь» проиграла по буллитам челябинскому «Трактору». Игра завершилась со счетом 4:5.

В первом периоде шайбу забили челябинские хоккеисты. Во втором периоде «Трактор» забил еще два гола, а «Сибирь» ответила одним. Во время третьего периода новосибирские хоккеисты реабилитировались, забив три шайбы, «Трактор» ответил одной. Решающую шайбу соперники «Сибири» забили в серии буллитов.

Поскольку проигрыш «Сибири» был не в основное время, а в период буллитов, то он принес команде 1 очко. Оно позволило новосибирским хоккеистам выйти из Восточной конференции в стадию плей-офф.

Следующий свой матч «Сибирь» проведет 12 февраля с командой «Металлург» из Магнитогорска.

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