Следователи опровергли информацию о том, что школьницу изнасиловал дед под Новосибирском

Информация об изнасиловании школьницы оказалась некорректной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информация о том, что школьницу изнасиловал пенсионер под Новосибирском, оказалась некорректной. Об этом КП-Новосибирск сообщили в СУ СК РФ по региону.

Ранее «Рен ТВ» написал о том, что жительница Новосибирской области обвинила отца своего сожителя в изнасиловании дочери. Якобы мужчина дважды надругался над несовершеннолетней – в 2021 и 2023 годах.

КП-Новосибирск обращалась за комментарием в Следственный комитет, однако там не смогли оперативно подтвердить, зарегистрирован ли такой случай. Позже стало понятно, почему.

Оказалось, эта история действительно произошла, только не в Новосибирской области.

− Ошибка произошла, это не в нашем регионе было, − сообщили КП-Новосибирск в Следкоме.

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