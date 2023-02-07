Цена билета в зоопарк весной вырастет до 500 рублей.
Фото: Даба ДАБАЕВ
Цена билета в Новосибирский зоопарк вырастет до 500 рублей. Об этом сообщил директор зверинца Андрей Шило в ходе пресс-конференции 7 февраля.
— Цены на билеты для взрослых с 1 марта или с 1 апреля планируем поднять на 100 рублей, они будут стоить по 500 рублей, — заявил Шило.
Вырастет только цена взрослого билета, которая сейчас составляет 400 рублей. Для льготников и детей стоимость не изменится. Сейчас, чтобы попасть в зоопарк студенты и дети платят по 200 рублей, ребятишкам до 7 лет вход бесплатный.
Напомним, что у белых медведей Кая и Герды родились два малыша. Медвежата появились на свет в конце декабря 2022 года, однако зоопарк скрывал эту информацию до сегодняшнего дня. Пол малышей пока неизвестен.
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