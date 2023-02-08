Холод и снег: в Новосибирске температура опустится до -16

В Новосибирске снова снежная погода.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске ночью на 8 февраля похолодает до -16…-18 градусов. Днем будет -12…-14. Такую погоду обещают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— Ожидается облачно с прояснением, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью будет -14…-19 градусов, местами до -25. Днем ожидается -11…-16. Ночью и утром местами изморозь, пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
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