Холод и снег: в Новосибирске температура опустится до -16

В Новосибирске снова снежная погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске ночью на 8 февраля похолодает до -16…-18 градусов. Днем будет -12…-14. Такую погоду обещают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ожидается облачно с прояснением, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -14…-19 градусов, местами до -25. Днем ожидается -11…-16. Ночью и утром местами изморозь, пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

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