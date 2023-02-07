На трассе под Новосибирском микроавтобус врезался в грузовик

На трассе под Новосибирском в районе Искитима микроавтобус врезался в грузовик. Фото: "АвтоБердск"

На трассе под Новосибирском в районе Искитима микроавтобус врезался в грузовик. Авария произошла во вторник, 7 января. Последствия случившегося засняли на видео очевидцы.

— Серьёзное ДТП у въезда в Искитим. На месте оперативные службы, — сообщает паблик Вконтакте «АвтоБердск», где и был опубликован ролик.

На кадрах видео видно, что микроавтобус врезался в грузовую машину, стоящую на дороге боком. На месте работали спасатели МЧС. Позже стало известно, что в результате случившегося никто не пострадал, ДТП было оформлено с материальным ущербом.

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