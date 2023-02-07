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НовостиОбщество7 февраля 2023 14:08

Под Новосибирском в аварийном доме живут пенсионерка и семья с ребенком

Прокуратура и следователи организовали проверку
Надежда КАСЬЯНОВА
Дом признали аварийным в 2018 году. Фото: СУ СК РФ по НСО

Дом признали аварийным в 2018 году. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Барабинске под Новосибирском в аварийном доме по улице Юбилейная живут пенсионерка и семья с ребенком. Непригодным для проживания его признали в 2018 году. Рассчитан дом на четыре квартиры и две другие семьи съехали. Оставшимся съезжать некуда.

— Организована проверка из-за нарушения прав граждан при расселении аварийного жилья. Прокуратура оценит исполнение органом местного самоуправления требований жилищного законодательства при расселении граждан из аварийного жилого помещения. После будет вынесено соответствующее процессуальное решение, — рассказали в региональной прокуратуре.

Проверку также организовал Следственный комитет. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц, отвечающих за расселение аварийного жилья, на предмет халатности.

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