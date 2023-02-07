Обвиняемого в убийстве 24-летней девушки в Новосибирске отправили в психбольницу

Суд над мужчиной состоится после прохождения лечения. Фото: СУ СК РФ по НСО/ соцсети

Новосибирский суд отправил на принудительное лечение 30-летнего мужчину, обвиняемого сексуальном насилии и убийстве 24-летней девушки. Произошла трагедия 20 октября 2021 года в Ленинском районе. Мужчина заприметил будущую жертву недалеко от остановки «Школа №174» и пошел за ней. На девушку он напал уже у нее в квартире. Причиной смерти следователи называли механическую асфиксию: мужчина задушил девушку. Он оставил ее голой на кровати и скрылся. Его поймали только через несколько месяцев.

Как сообщили КП-Новосибирск в региональном Следственном комитете, решение по делу пока отложено. Мужчина сначала пройдет лечение, а потом уже суд вынесет окончательный приговор.

Обвиняется сибиряк по ряду статей: за убийство, действия сексуального характера и кражу.

Напомним, по одной из версий, убийца перепутал девушку с другой, поскольку жила погибшая на съемной квартире.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер