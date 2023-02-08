«Денег нет за ним ухаживать»: жительница Новосибирска бросила хомяка в салоне такси

Хомяка помыли и скоро ему найдут новый дом. Фото: предоставлено Татьяной

Новосибирский таксист обнаружил у себя на заднем сидении необычную находку. Пассажирка оставила там переноску с хомяком. Об этом КП-Новосибирск рассказала супруга водителя.

- Муж подрабатывает в вечернее время в такси. К нему села клиентка нетрезвая. Стала рассказывать о том, что у нее живут 4 кошки. Мол, одна из них укусила этого хомяка, и теперь женщина не знает, что делать. Поделилась, что денег нет за ним ухаживать, а оставить себе тоже не может. Пассажирка вышла. А потом этого хомячка муж нашел за своей сидушкой, в маленьком контейнере с кормом, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, жена таксиста.

Мужчина принес малыша домой. Его отмыли, покормили.

- Если не ошибаюсь, то это девочка. Очень ручная и активная. Себе оставить не можем, потому что маленький ребенок хочет его потискать. Не хочется, чтобы ему навредили, - отмечает женщина. - Ничего героического здесь не видим , просто хотелось бы, что бы люди так не поступали с теми, кого приучили

По словам Татьяны, малыша должны скоро забрать в новый дом.

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