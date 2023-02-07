Работало 20 клубов: в Новосибирске ФСБ накрыла сеть подпольных казино

УФСБ задержали десятерых новосибирцев, которых подозревают в открытии сети игорных клубов. Фото: УФСБ по НСО

УФСБ задержали десятерых новосибирцев, которых подозревают в открытии сети игорных клубов. Их заведения работали в разных районах города.

— Установлено, что пятеро новосибирцев организовали деятельность сети игорных клубов, где использовались компьютеры, подключенные к Интернету, с заранее установленной игровой программой. Деньги посетители передавали администраторам игровых залов наличными. В зависимости от своей роли в группе ее участники выполняли административные функции, занимались инкассацией денежных средств и открытием новых «филиалов», — рассказали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

Деньги посетители передавали администраторам игровых залов наличными. Фото: УФСБ по НСО

Под контролем банды находилось больше 20 игорных клубов в Ленинской, Калининском, Октябрьском, Центральном и Железнодорожных районах города.

Против пятерых членов группы следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 171. 2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber