В Новосибирской области благоустроят три новых парка за 230 миллионов рублей

Три новых парка появятся в Новосибирской области до конца 2023 года. Фото: правительство НСО

Три новых парка появятся в Новосибирской области до конца 2023 года. Территории благоустроят в Купино, Черепаново и Оби.

В прошлом году стартовал Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В нем одержали победу проекты трех новосибирских городов.

Жители Купино предложили обустроить Новособорную площадь на аллее искусств, жители Черепаново − Центральный парк по улице Пролетарской. В Оби же хотят создать эко-парк «Обской».

− В 2023 году Новосибирская область получит 230 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию проектов благоустройства, которые победили во Всероссийском конкурсе, − отметил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Купино и Черепаново дадут по 70 миллионов рублей, Обь же получит 90 миллионов.

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