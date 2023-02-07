В третьей декаде февраля в Новосибирск придут 30-градусные морозы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В третьей декаде февраля в Новосибирск придут 30-градусные морозы. Такой прогноз дал начальник городского департамента по ЧС Сергей Куценко на аппаратном совещании.

По его сведениям, в первой декаде месяца столбики термометров днем будут показывать от -9… до -14, ночью похолодает до -12…-17. Местами возможны морозы до -27 градусов. Примерно такой же будет температура во второй декаде: днем — от -7 до -12, ночью — -15…-20. В этот период обильных осадков не ждут.

Ощутимо меняться погода начнет в 20-х числах февраля. В третьей декаде синоптики обещают сибирякам снег, метели, сильный ветер и похолодание до -25…-30 градусов ночью. Днем температура будет удерживаться на отметке в -10…-15 градусов. А уже к концу месяца должно сильно потеплеть: до -2…-3 градусов.

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