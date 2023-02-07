Не вернулся из колледжа: в Новосибирске пропал 17-летний подросток

Парень не вернулся домой с занятий. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 17-летнего Руслана Епанчицева. Молодой человек не вернулся домой после занятий в колледже. Незадолго до исчезновения он отправил родным сообщение о том, что скоро будет, однако ни дома, ни в колледже он больше не появился. И перестал выходить на связь.

— Приметы: рост 167 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент исчезновения парень был одет в черную куртку, голубые джинсы, синие кроссовки и черную шапку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находится Руслан или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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