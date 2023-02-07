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НовостиОбщество7 февраля 2023 11:18

В Новосибирске суд лишил статуса нотариуса Игоря Папилина

На этом настаивала Нотариальная палата региона
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске суд лишил статуса нотариуса Игоря Папилина.

В Новосибирске суд лишил статуса нотариуса Игоря Папилина.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске суд лишил статуса нотариуса Игоря Папилина. Иск с этим требованием подавала региональная Нотариальная палата.

— Истец мотивировал требования тем, что Папилиным в процессе работы не раз допускались нарушения закона. Также он неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности, — сообщается на сайте Заельцовского районного суда.

Суд требования о лишении права заниматься нотариальной деятельностью удовлетворил. Но в силу оно пока еще не вступило.

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