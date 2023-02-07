В Новосибирске суд лишил статуса нотариуса Игоря Папилина.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Новосибирске суд лишил статуса нотариуса Игоря Папилина. Иск с этим требованием подавала региональная Нотариальная палата.
— Истец мотивировал требования тем, что Папилиным в процессе работы не раз допускались нарушения закона. Также он неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности, — сообщается на сайте Заельцовского районного суда.
Суд требования о лишении права заниматься нотариальной деятельностью удовлетворил. Но в силу оно пока еще не вступило.
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