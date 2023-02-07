Экс-глава Чулымского района Артемченко пойдет под суд за порчу земли

Экс-главу Чулымского района подозревают в порче земли и незаконном предпринимательстве. Фото: Иван ВИСЛОВ

Экс-глава Чулымского района Новосибирской области Александр Артемченко вместе с дочерью стали фигурантами сразу двух уголовных дел. Родственников обвиняют в незаконном предпринимательстве и порче земли.

— Дело поступило 30 декабря 2022 года. По статье 171 УК РФ за незаконную предпринимательскую деятельность грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей. По статье 254 УК РФ за порчу земли — грозит либо штраф до 200 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, — рассказали в Чулымском районном суде.

По сообщению телеграм-канала Mash Siberia, в 2015 сейчас Артемченко оформил в собственность землю рядом с ямой, в которую уходят нечистоты. Котлован отдал в аренду компании, где директором была его дочь, и стал пускать только их транспорт. Для остальных услуга по сливу нечистот была платной, причем в основной котлован сливать не разрешалось. А когда яма совсем переполнилась, Артемченко разрыл траншею, вбил трубу и пустил излишки в лес. Как рассказали местные, в этот слив попали и отходу из больницы.

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