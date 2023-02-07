Новосибирский зоопарк показал первое фото медведицы Герды с детенышем

Медведица Герда стала мамой 16 декабря. Фото: Новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк имени Шило опубликовал первое фото медведицы Герды с детенышем. Напомним, недавно она родила двоих медвежат.

Как сообщили в зверинце, малыши появились на свет 16 декабря. Сейчас им уже более полутора месяцев.

Все время медвежата проводят с матерью. Известно, что их отец Кай находится в другом вольере.

− Мы наблюдаем за семейством с помощью видеокамер и видим, как она заботится о своей двойне. Например, в морозные дни она обнимала медвежат и согревала их дыханием. Сейчас, когда они подросли, она стала позволять себе чуть больше двигаться. Но все равно за порог берлоги почти не выходит, − рассказал директор зоопарка Андрей Шило.

Ранее КП-Новосибирск писала, что пол детенышей пока неизвестен.

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