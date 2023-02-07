Рейс из Стамбула в Новосибирск задержали на два часа

Рейс задержали на 2 часа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рейс авиакомпании S7 из турецкого Стамбула до Новосибирска задержали на 2 часа. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Толмачево.

По данном онлайн-табло, прилететь в столицу Сибири самолет должен был в 21:25. Однако рейс перенесли на 23:31.

Напомним, что в минувшие сутки на Стамбул обрушился сильный снегопад, который практически парализовал город и его жителей, не привыкших к таким атмосферным явлениям. Из-за непогоды были отменены занятия в школах, перестали работать сервисы доставки.

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