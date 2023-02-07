В Новосибирске на установку комфортных остановок поступило шесть заявок

На оборудование комфортных остановок подали 6 заявок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске инвесторы подали первые шесть заявок на установку комфортных остановочных павильонов. Речь идет о четырех таких пунктах: ПКиО «Березовая роща», «Ул. Народная», «Областная больница», «Завод Торгового оборудования».

— В результате долгих перипетий вопрос комфортных остановок сдвинулся с мертвой точки. По 12 инвестиционным предложениям мы получили 6 заявок, — отметил руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. — Тот факт, что сейчас мы имеем от потенциальных инвесторов обращения о намерении заключить инвестиционные договоры в отношении 55 остановок, свидетельствует о заинтересованности предпринимателей в данной форме инвестиционного проекта.

Напомним, что мэрия начала искать инвесторов в конце прошлого года. В рамках конкурса инвестор должен оборудовать остановку, а рядом павильон дорожного сервиса. Количество инвестиций и остановок, как и сроки размещения определяться по итогу конкурса. Когда павильоны и остановки оборудуют, то первые отойдут муниципалитету, вторые — в собственность инвестора.

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