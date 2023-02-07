В Новосибирске гэбээровцы поймали с поличным магазинного вора

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

6 февраля около 3 часов дня охранник АБ ГВАРДИЯ, работающий в одном из городских супермаркетов, просматривал записи с камер видеонаблюдения и обнаружил, как молодой мужчина выносит из торгового зала без оплаты бутылку водки и баночку пресервов. Поскольку хищение тот совершал открытым способом средь бела дня и в присутствии других людей, его следует квалифицировать как ограбление, а грабеж, как известно, относится к категории тяжких преступлений. Именно поэтому охранник незамедлительно составил на вора ориентировку на розыск и разослал ее ближайшим экипажам ГБР.

ГБР-76 ГВАРДИИ в составе старшего группы и водителя-охранника приняла информацию о разыскиваемом и направилась на его поиски. 34-летнего мужчину, похожего по описанию на грабителя, обнаружили довольно быстро. В компании приятеля тот сидел на лавочке во дворе жилого дома, расположенного в 500 метрах от магазина, и пил спиртное, закусывая украденными морепродуктами. Вор был немедленно задержан.

Когда бойцы ГБР доставили задержанного в супермаркет, охранник сразу опознал в нем человека, совершившего хищение. Еще одним подтверждением его причастности к грабежу стали изъятые у мужчины вещдоки: баночка пресервов и бутылка водки. Вместе со всем добром вор был передан сотрудникам полиции.