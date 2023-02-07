«Прекрасный подарок в юбилейный год»: у медведицы Герды из Новосибирского зоопарка родились два детеныша

Медведица Герда снова стала мамой. Фото: Андрей ЮРЧЕНКО

Медведица Герда из Новосибирского зоопарка имени Шило стала мамой. У нее родились два детеныша, сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

− Прекрасный подарок новосибирцам в юбилейный год! Новосибирский зоопарк самый лучший! – написала политик в своем Телеграм-канале.

Анна Терешкова добавила, что в зверинце работают самые профессиональные сотрудники.

Напомним, детенышей Герда родила от своего постоянного партнера Кая. Они становятся родителями в четвертый раз. Первенец Шилка, появившийся на свет в 2014 году, сейчас живет в Японии. Медвежонка Ростика, который родился в 2015 году, забрали в зоопарк Китая. В 2018 году у Герды появились сразу двое малышей: Норди и Шайна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber