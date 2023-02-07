Спрятал под одежду и прошел мимо кассы: новосибирец украл электроинструмент из магазина отделочных материалов

Новосибирец украл электроинструмент стоимостью более 15 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске задержали мужчину, который стащил электроинструмент из магазина отделочных материалов. Об этом сообщили в Росгвардии по Новосибирской области.

Инцидент произошел вечером 5 февраля. В Железнодорожный отдел вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из магазина. На место сразу же отправился дежурный экипаж.

Администратор рассказал, что один из посетителей украл электроинструмент стоимостью более 15 тысяч рублей. Мужчина спрятал товар под одежду, после чего прошел мимо кассы и скрылся.

− Экипажем вневедомственной охраны Росгвардии подозреваемый в краже был задержан и доставлен в полицию, − рассказали в публикации.

Оказалось, что кражу совершил 41-летний местный житель. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

У злоумышленника обнаружили похищенный инструмент. Товар был изъят.

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