В Ленинском районе Новосибирска иномарка вылетела на перекресток и врезалась в грузовик

Машины столкнулись на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Геодезической. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Во вторник, 7 февраля, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Геодезической произошло ДТП с участием иномарки и грузовичка. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Авария произошла в 7:48 утра. Как видно на записи с видеорегистратора, грузовик поворачивал налево. Внезапно с правой стороны вылетел автомобиль марки «Рено». Не сбавляя скорости, водитель легковушки промчался пару метров и врезался в другую машину.

− Хоть бы притормозил − жизнь дороже этих секунд! – высказался в комментариях один из местных жителей.

Информации о пострадавших не поступало.

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