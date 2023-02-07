В Ленинском районе Новосибирска иномарка вылетела на перекресток и врезалась в грузовик

Машины столкнулись на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Геодезической. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
Во вторник, 7 февраля, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Геодезической произошло ДТП с участием иномарки и грузовичка. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
Авария произошла в 7:48 утра. Как видно на записи с видеорегистратора, грузовик поворачивал налево. Внезапно с правой стороны вылетел автомобиль марки «Рено». Не сбавляя скорости, водитель легковушки промчался пару метров и врезался в другую машину.
− Хоть бы притормозил − жизнь дороже этих секунд! – высказался в комментариях один из местных жителей.
Информации о пострадавших не поступало.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер