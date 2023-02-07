В Сузунском районе Новосибирской области простились с двумя погибшими в СВО

Евгений Исаев (слева) и Алексей Гец (справа) погибли на территории ЛНР. Фото: администрация Сузунского района

В Сузунском районе Новосибирской области похоронили двоих участников СВО – Евгения Исаева и Алексея Гец. Об этом сообщили на сайте администрации.

Евгений Исаев погиб на территории ЛНР. Прощание с ним состоялось в Шигаевском сельском клубе 6 февраля. Траурную церемонию посетили замглавы администрации Сузунского района, военный комиссар Сузунского района, депутаты и многие другие.

− В этот скорбный день мы провожаем в последний путь рядового Исаева Евгения Александровича. Он поступил как настоящий мужчина и защитник, до конца выполнил свой воинский и гражданский долг. Светлая ему память! – отметил военный комиссар Сузунского района Василий Радаев.

Также на территории Луганской народной республики погиб житель поселка Сузун Алексей Гец. Похороны прошли 6 февраля.

Алексей погиб при выполнении боевых задач – его наградили орденом Мужества посмертно.

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