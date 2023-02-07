Дополнительную пенсию детям-инвалидам предложил платить депутат Государственной думы из Новосибирска

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Как отмечает парламентарий, законопроект уже получил отзыв Правительства РФ: оно его не поддерживает. Основанием для отказа является то, что всеми социальными благами в виде единовременных выплат, пенсии, компенсации за ЖКХ и т. п. дети-инвалиды и так снабжены.

- Но речь по существу нашего законопроекта не об этом, а о том, что если у ребенка-инвалида умер кто-то из родителей, то он также имеет право на существующую в нашей стране пенсию по потере кормильца. На мой взгляд, совершенно очевидно, что с потерей кормильца обеспечение детей-инвалидов становится скуднее, и уж точно потеря кормильца не делает таких детей здоровее и статуса инвалида их не лишает. То есть это не взаимозаменяемая история! Важно отметить: практика выплаты двух пенсий в нашей стране в принципе существует, но не распространяется на детей-инвалидов, - отмечает Александр Аксёненко и рассчитывает на поддержку депутатов из других фракций.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

СПРАВКА «КП»

Размер социальной пенсии на ребенка-инвалида составляет 16 619,39 рубля. Для Новосибирской области к этой сумме еще прибавляется районный коэффициент, и выходит почти 20 тысяч рублей.

Страховая пенсия по потере кормильца рассчитывается индивидуально (в зависимости от стажа и заработка умершего).

Размер социальной пенсии по потере кормильца - около 7 тысяч рублей; если потеряны оба, то сумма удваивается - выходит около 14 тысяч. Выплачивается до 18 лет (для обучающихся по общеобразовательным программам - до 23 лет).