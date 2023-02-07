Говорящий светофор появился на перекрестке в центре Новосибирска

В Новосибирске заметили говорящий светофор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске установили специальный говорящий светофор для слабовидящих людей. Он озвучивает фразы в соответствии с сигналами: когда можно идти, а когда переход закончен.

Такой «голосистый» светофор – часть доступной среды для людей с инвалидностью. Его можно найти за торговым центром «Галерея Новосибирск», на перекрестке улиц Гоголя и Каменской.

КП-Новосибирск направила запрос в ГЦОДД, чтобы узнать, когда был установлен светофор и сколько подобных объектов размещено на территории Новосибирска.

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