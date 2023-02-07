Говорящий светофор появился на перекрестке в центре Новосибирска

В Новосибирске заметили говорящий светофор.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске установили специальный говорящий светофор для слабовидящих людей. Он озвучивает фразы в соответствии с сигналами: когда можно идти, а когда переход закончен.
Такой «голосистый» светофор – часть доступной среды для людей с инвалидностью. Его можно найти за торговым центром «Галерея Новосибирск», на перекрестке улиц Гоголя и Каменской.
КП-Новосибирск направила запрос в ГЦОДД, чтобы узнать, когда был установлен светофор и сколько подобных объектов размещено на территории Новосибирска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер