«Как поднялась рука выбросить!»: на свалке под Новосибирском нашли медали ветерана ВОВ

Юбилейные медали обнаружил водитель мусоровоза. Фото: Олег Быков

Медали ветерана Великой Отечественной войны нашли на свалке в Бердске. Награды были аккуратно завернуты в узелок.

Как пишет сайт Бердск-Онлайн, юбилейные медали обнаружил водитель мусоровоза Олег Быков. В пятницу, 3 февраля, он как обычно приехал на бердский полигон ТКО. Во время выгрузки мусора из кузова упал небольшой мешочек. Внутри него лежали медали в честь 60-летия и 65-летия Победы в ВОВ.

− Это – память наша, уважение… Ведь это ветераны наши! Как поднялась рука выбросить! Мороз по коже, − высказался Олег.

Мужчина заметил рядом с находкой вещи пожилой женщины. Он предположил, что раньше узелок с медалями лежал среди ее одежды. Но когда бабушка умерла, старые вещи выбросили на мусорку.

Бердчанин не смог оставить награды на свалке. Сибиряк забрал их домой – теперь он хочет сдать их в городской музей.

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