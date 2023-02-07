В Новосибирской области стал известен первый кандидат в мэры Бердска

В Бердске стал известен первый кандидат на должность главы города. Фото: Совет депутатов Бердска.

В Новосибирской области первый претендент баллотировался в мэры Бердска. Раньше всех документы подал 61-летний экс-глава Гусельниковского сельсовета Александр Трушакин. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил председатель горсовета Бердска Владимир Голубев.

Ранее Александр Трушакин был замначальника управления гражданской защиты Бердска с 2017 по 2020 годы, затем эту должность сократили.

Он уже баллотировался в мэры Бердска, но Трушакину отказали в допуске к экзамену из-за судимости. Также он был кандидатом в мэры Новосибирска и в депутаты Госдумы.

Кандидаты на должность главы Бердска могут подавать документы до 17 февраля. В настоящий момент после ухода Евгения Шестернина в Минприроды региона временно исполняющим обязанности мэра является замглавы администрации по вопросам строительства и городского хозяйства Владимир Захаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber