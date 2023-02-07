В Новосибирске остановку в Дзержинском районе завалило снегом с дорог

В Новосибирске остановку завалило снегом. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск.

Утром во вторник, 7 февраля, в Новосибирске завалило снегом остановку «Улица Ломоносова» в Дзержинском районе. Об этом сообщили читатели КП-Новосибирск.

На остановку скинули снег, убранный с дорог. Он сформировал гигантский сугроб, который заблокировал проход для пешеходов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала про снеголавочки на катке на Михайловской набережной.

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