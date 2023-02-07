В Новосибирске глыба льда упала с балкона на голову женщине в Ленинском районе

Женщине на голову упала льдина с балкона. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске женщине на голову прилетела льдина с пятого этажа. Об этом во вторник, 7 февраля, в ходе аппаратного совещания в мэрии сообщил глава департамента по ЧС Сергей Куценко.

– В Ленинском районе Геодезическая, 1 – поступила информация о падении наледи на женщину с козырька балкона на пятом этаже. Женщина получила травму, – сообщил Сергей Куценко.

Кроме того, еще один инцидент был зафиксирован в Калининском районе на улице Власова. О двух рабочих, упавших с крыши, ранее рассказывала КП-Новосибирск.

– Очистка кровли городской больницы № 25. Без закрепления. У двух мужчин травмы – перелом лодыжки, доставлены для оказания медицинской помощи, – уточнил глава департамента.

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