В Новосибирске установят 36 туалетных кабинок на конечных остановках почти за 2,5 миллиона рублей

В Новосибирске арендуют туалетные кабинки на 2,5 миллиона рублей. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске арендуют туалетные кабинки на конечных остановках почти за 2,5 миллиона рублей. Аукцион организовал новосибирский ГЦОДД. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Заявки принимают до 10 февраля. Мобильные кабинки арендуют на срок с 15 февраля по 15 апреля 2023 года.

Туалеты выдержат температуру от – 40 до + 40 градусов. В кабине должна быть вытяжка, на сидении – крышка. Два раза в неделю подрядчик должен будет очищать накопленные в емкостях нечистоты и заправлять бак дезинфицирующими средствами. Убираться в кабинках будут один раз в неделю.

Также три раза в месяц требуется очищать бак от бутылок, пакетов, перчаток и других предметов, которые люди выбросят в непредназначенное для утилизации отходов место.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber