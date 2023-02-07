Металлические штыри вылетели из грузовика на дорогу в Новосибирске

В Новосибирске из самогруза выскочили металлические штыри прямо на дорогу. Фото: АСТ-54.
В Новосибирске водитель самогруза потерял по пути металлические штыри. Они выпали прямо на дорогу на светофоре по улице Красина. Инцидент произошел днем 6 февраля, сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Водитель, который следовал за грузовиком, держал дистанцию, благодаря чему сам остался жив и не повредил свой автомобиль.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что новосибирца отправили в изолятор за неуплату штрафа за пьяное вождение и наркотики.
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