В Новосибирске за день нашли трех мертвых мужчин

В Новосибирске в трех запертых квартирах нашли тела мертвых мужчин. Фото: Спасатели МАСС.

В трех районах Новосибирска в запертых квартирах обнаружили мертвых людей. Они долгое время не выходили на связь, их родственники начали беспокоиться и обратились к спасателям. Данные выездов за 6 февраля опубликовали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Тело 84-летнего пенсионера было обнаружено утром около 10:30. Его нашли в закрытой квартире на улице Ядринцевской. Через час в Дзержинском районе на улице Лежена был найден мертвый 56-летний мужчина.

Еще один труп нашли днем после вскрытия квартиры в Центральном районе, на улице Демьяна Бедного. Последний обнаруженный спасателями мужчина умер в возрасте 61 года.

Все обнаруженные тела передали полицейским.

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